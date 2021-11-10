Монастырский назвал три страны, из которых в Украину въезжало больше всего "воров в законе"

Он заявил, что против "воров в законе" в Украине открыто 235 уголовных производств, а внесение в санкционные списки запрещает им въезд на территорию Украины.
"Это люди, которые, как вы знаете, особенно после начала войны в 2014 году массово въезжали в Украину с территории РФ, других стран. Могу сказать: из тех лиц, которые внесены в санкционные списки, топ-3 страны, из которых они прибыли: 56 граждан РФ, 24 гражданина Азербайджана, девять граждан Армении", – сказал он.
По словам Монастырского, 83 лицам отменены разрешительные документы на пребывание в Украине, 30 лиц привлечены к уголовной ответственности, в отношении еще 23 лиц проводится работа по документированию их деятельности или выдворению с территории Украины.
Он также сообщил, что санкционные списки будут пересмотрены, так как в них были выявлены неточности.
"Начата работа по пересмотру этих списков, оснований включения в эти списки. Речь идет в первую очередь о криминальных авторитетах. Как вы знаете, было выявлено более 100 неточностей, касающихся паспортных данных, гражданства, места жительства. Эти неточности привели к тому, что не были вовремя заблокированы счета этих лиц. После внесения уточнений СНБО недавно такие счета были заблокированы и работа МВД продолжается", – сказал он.
На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.
Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли "ворами в законе".
4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине не осталось "воров в законе", а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.
18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.
15 октября Данилов сообщил, что в санкционном списке "воров в законе" в отношении 108 человек были допущены ошибки. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 16 октября, что нарушения допустили сотрудники Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.
Ярослав Тракало, который работал заместителем директора департамента коммуникации МВД при Авакове, заявил, что правки в списке были "косметическими", а ведомство никого не "зачисляло" в криминалитет по ошибке.