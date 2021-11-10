Монастырский назвал три страны, из которых в Украину въезжало больше всего "воров в законе"

Он заявил, что против "воров в законе" в Украине открыто 235 уголовных производств, а внесение в санкционные списки запрещает им въезд на территорию Украины.

"Это люди, которые, как вы знаете, особенно после начала войны в 2014 году массово въезжали в Украину с территории РФ, других стран. Могу сказать: из тех лиц, которые внесены в санкционные списки, топ-3 страны, из которых они прибыли: 56 граждан РФ, 24 гражданина Азербайджана, девять граждан Армении", – сказал он.

По словам Монастырского, 83 лицам отменены разрешительные документы на пребывание в Украине, 30 лиц привлечены к уголовной ответственности, в отношении еще 23 лиц проводится работа по документированию их деятельности или выдворению с территории Украины.

Он также сообщил, что санкционные списки будут пересмотрены, так как в них были выявлены неточности.

"Начата работа по пересмотру этих списков, оснований включения в эти списки. Речь идет в первую очередь о криминальных авторитетах. Как вы знаете, было выявлено более 100 неточностей, касающихся паспортных данных, гражданства, места жительства. Эти неточности привели к тому, что не были вовремя заблокированы счета этих лиц. После внесения уточнений СНБО недавно такие счета были заблокированы и работа МВД продолжается", – сказал он.