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Против "воров в законе" в Украине было открыто 235 уголовных производств – Монастырский

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Монастырский рассказал о борьбе с "ворами в законе" в Украине
Монастырский рассказал о борьбе с "ворами в законе" в Украине
Фото: МВС України / Facebook

В Украине открыто 235 уголовных производств о распространении преступного влияния против "воров в законе". Об этом на брифинге 10 ноября после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что "решающими" событиями в борьбе с "ворами в законе" были принятие соответствующего закона и внесение таких людей в санкционные списки СНБО.

"И сегодня благодаря этому закону и благодаря санкциям, которые четко обозначили таких лиц, большинство из которых не находятся в Украине, открыто 235 уголовных производств по соответствующим статьям Уголовного кодекса именно касательно распространения преступного влияния на территории Украины, в подразделениях исполнения наказаний и так далее", – сказал он.

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли "ворами в законе".

4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине не осталось "воров в законе", а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

15 октября Данилов сообщил, что в санкционном списке "воров в законе" в отношении 108 человек были допущены ошибки. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 16 октября, что нарушения допустили сотрудники Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

Ярослав Тракало, который работал заместителем директора департамента коммуникации МВД при Авакове, заявил, что правки в списке были "косметическими", а ведомство никого не "зачисляло" в криминалитет по ошибке.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВД, санкции, вор в законе, Денис Монастырский, уголовное производство
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