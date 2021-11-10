Против "воров в законе" в Украине было открыто 235 уголовных производств – Монастырский

Монастырский рассказал о борьбе с "ворами в законе" в Украине Фото: МВС України / Facebook

Он отметил, что "решающими" событиями в борьбе с "ворами в законе" были принятие соответствующего закона и внесение таких людей в санкционные списки СНБО.

"И сегодня благодаря этому закону и благодаря санкциям, которые четко обозначили таких лиц, большинство из которых не находятся в Украине, открыто 235 уголовных производств по соответствующим статьям Уголовного кодекса именно касательно распространения преступного влияния на территории Украины, в подразделениях исполнения наказаний и так далее", – сказал он.