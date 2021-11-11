Из Украины в Азербайджан депортировали криминального авторитета из санкционного списка СНБО

33-летнему гражданину Азербайджана запретили въезд в Украину на три года Фото: mvs.gov.ua

33-летний гражданин Азербайджана находился под санкциями, введенными Советом национальной безопасности и обороны Украины. Его принудительно вернули на родину и запретили въезд в Украину на три года.

"Мужчина входит в семейное окружение одного из "воров в законе". Имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, специализирующихся на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах", – рассказали правоохранители.

В начале ноября, несмотря на запрет, мужчина незаконно попал в Украину. Сотрудники управления стратегических расследований Нацполиции установили его местонахождение в Киеве и вместе с Государственной миграционной службой депортировали.

Чаще всего "воры в законе" въезжали в Украину из России, Азербайджана и Армении. Об этом 10 ноября рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.