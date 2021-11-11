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Из Украины в Азербайджан депортировали криминального авторитета из санкционного списка СНБО

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33-летнему гражданину Азербайджана запретили въезд в Украину на три года
33-летнему гражданину Азербайджана запретили въезд в Украину на три года
Фото: mvs.gov.ua

10 ноября из Украины депортировали криминального авторитета, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

33-летний гражданин Азербайджана находился под санкциями, введенными Советом национальной безопасности и обороны Украины. Его принудительно вернули на родину и запретили въезд в Украину на три года.

"Мужчина входит в семейное окружение одного из "воров в законе". Имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, специализирующихся на имущественных преступлениях, в частности вымогательствах", – рассказали правоохранители.

В начале ноября, несмотря на запрет, мужчина незаконно попал в Украину. Сотрудники управления стратегических расследований Нацполиции установили его местонахождение в Киеве и вместе с Государственной миграционной службой депортировали.

Чаще всего "воры в законе" въезжали в Украину из России, Азербайджана и Армении. Об этом 10 ноября рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли "ворами в законе".

4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине не осталось "воров в законе", а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

15 октября Данилов сообщил, что в санкционном списке "воров в законе" в отношении 108 человек были допущены ошибки. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 16 октября, что нарушения допустили сотрудники Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

Ярослав Тракало, который работал заместителем директора департамента коммуникации МВД при Авакове, заявил, что ведомство никого не "зачисляло" в криминалитет по ошибкеТракало сообщил, что 15 октября СНБО на заседании только внес правки в латинскую транслитерацию фамилий, а также в даты рождения.

Теги: МВД, Украина, санкции, СНБО, Азербайджан, правоохранители, вор в законе, вымогательство, Нацполиция
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