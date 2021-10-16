В Одессе психически нездоровая женщина угнала эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом – СМИ

Винничанка Мальвина Г. числилась в розыске с 1 апреля "как психически больная, ушедшая из дома или спецучреждения органов здравоохранения".

Собеседники "Думской" рассказали, что на улице Академика Филатова женщина угнала эвакуатор Mitsubishi Canter 60 и "умудрилась притереться" к троллейбусу на улице Святослава Рихтера.

Задержали ее полицейские 15 октября.

В прошлом женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за семейное насилие и вождение автомобиля в пьяном виде, отмечает издание.