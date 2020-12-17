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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе шестилетняя девочка сообщила о минировании школы, чтобы поиграть с котом

С шестилетней школьницей, которая ложно сообщила в полицию о минировании школы в Одессе, чтобы быстрее вернуться домой и поиграть с котом, пообщались сотрудники ювенальной превенции: ребенку объяснили последствия ее поступка, проинформировала пресс-служба полиции Одесской области.

Школьница хотела поиграть с котом
Школьница хотела поиграть с котом
Фото: depositphotos.com

Утром 16 декабря в полицию поступило сообщение о минировании школы в Суворовском районе Одессы, в ходе его проверки эвакуировали 440 человек, проинформировала пресс-служба полиции Одесской области. 

Информация о минировании не подтвердилась. 

Полицейские открыли уголовное производство по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе граждан, уничтожении или повреждении объектов имущества) и в ходе расследования выяснили, что на спецлинию "102" звонила шестилетняя ученица первого класса этой же школы. 

Она объяснила свой поступок тем, что хотела скорее уйти домой и поиграть с котом, проинформировала пресс-служба полиции к вечеру того же дня. 

"С девочкой пообщались сотрудники ювенальной превенции. Они объяснили ребенку, что ее необдуманный поступок привел к срыву учебного процесса во всей школе и заставил несколько экстренных служб заниматься несуществующей проблемой, когда, возможно, в то время кто-то реально нуждался в их помощи. Полицейские попросили девочку больше не вызывать в шутку ни полицию, ни спасателей, ни врачей", – говорится в релизе. 

Согласно сообщению, в отношении родителей школьницы составили админпротокол о ненадлежащее исполнении родительских обязанностей (ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях). 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, животные, минирование, школы, проверки
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