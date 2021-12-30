В Одессе водитель наехал на патрульного, полицейские открыли огонь по колесам машины

По данным полиции, на требования патрульных остановиться водитель не реагировал Фото: Патрульна поліція Одеської області / Facebook

Утром правоохранители получили сообщение о том, что на улице Академика Королева пьяный мужчина садится за руль. Патрульные остановили указанный автомобиль, однако водитель закрылся внутри.

"А потом вообще пытался уехать с места и совершил наезд на правоохранителя. Однако и это не остановило водителя", – говорится в сообщении.

По данным полиции, на требования патрульных остановиться водитель не реагировал, поэтому инспектор несколько раз выстрелил по колесам автомобиля. Таким образом транспортное средство удалось остановить.

От проверки на предмет алкогольного опьянения задержанный отказался. На него составили протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.