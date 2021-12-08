В Одессе задержали гражданина ФРГ, который находится в международном розыске – МВД

В Германии против мужчины открыты уголовные дела, связанные с мошенничеством Фото: mvs.gov.ua

74-летний гражданин Германии прибыл в Одессу из Стамбула.

"Во время контроля пограничники зафиксировали срабатывание базы Интерпола на данные иностранца. Мужчину сразу задержали. Пограничники установили, что его разыскивают правоохранители на родине за преступления, предусмотренные четырьмя статьями уголовного кодекса ФРГ, связанными с мошенничеством", – отметили в релизе.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины сообщили об иностранце в национальное бюро Интерпола в Киеве. Задержанного передали Национальной полиции.