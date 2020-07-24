В Одесской области моряк умер от малярии

27-летнего моряка 16 июля сняли с судна у северо-западного берега Африки в связи с появлением симптомов малярии. После этого заболевший отправился на родину.

В Измаиле Одесской области умер от малярии моряк, вернувшийся из Африки. Об этом сообщил главный санитарный врач в Одесской области Виталий Гончаров, отмечает "Думская".

27-летний моряк родом из Измаильского района. 16 июля его сняли с судна у северо-западного берега Африки в связи с появлением симптомов малярии. После этого заболевший отправился на родину.

18 июля его доставили в больницу скорой помощью, а через два дня он умер.

Установлено, что моряк не принимал противомалярийных препаратов.

Всего с начала года в Одесской области зафиксировано три случая малярии. Все заболевшие вернулись из тропических стран.

Малярия – инфекционное заболевание, которое вызывается паразитами, передающимися человеку при укусе инфицированными комарами. 80–90% смертельных исходов приходятся на случаи тропической малярии.

Первую в мире вакцину от малярии начали тестировать в африканской Малави в апреле 2019 года.