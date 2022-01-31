В Одесской области мужчина развесил на столбах "гранаты"

Отмечается, что муляжи установил местный житель возле собственного дома, а о подозрительных предметах правоохранителям сообщил еще один житель Белгород-Днестровского.

"Правоохранители установили: обманки повесил сам хозяин. По словам мужчины, чтобы уберечь домовладение от воров, он установил рядом на столбах две камеры видеонаблюдения, а чтобы не украли их, прикрепил к ним муляжи гранат, которые приобрел на рынке", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.