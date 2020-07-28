В Одесской области обстреляли автомобиль местного активиста. Полиция установила личности стрелков

Мужчины, обстрелявшие автомобиль, в котором находился лидер одесской общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул, оказались жителями города Южный Одесской области, сообщили в местной полиции.

Правоохранители Одесской области установили личности злоумышленников, обстрелявших автомобиль, в котором находился лидер одесской общественной организации "Уличный фронт" Демьян Ганул. Об этом сообщает полиция области.

Для установления местонахождения и задержания правонарушителей в действие ввели специальную полицейскую операцию "Перехват". Вскоре полицейские установили личности злоумышленников. Все они – жители города Южный Одесской области в возрасте от 25 до 31 года.

Также полицейские изъяли автомобили, на которых передвигались нападавшие. В одном из них нашли травматический пистолет.

В Одесской области днем 28 июля неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился Ганул. По словам активиста, он возвращался в Одессу из города Южный. Неизвестные стреляли из травматического оружия и ехали на двух автомобилях: Toyota RAV 4 с киевскими регистрационными номерами и Mercedes на еврономерах.