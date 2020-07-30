В Одесской области полицейских подозревают в избиении ветерана АТО

В Болградском районе Одесской области 29-летний ветеран АТО Тарас Чернявский попал в больницу с сотрясением мозга и травмами после издевательств полицейских. Активисты пришли к зданию областного управления Нацполиции с протестами.

Чернявский сказал, что в полиции над ним издевались потому, что он воевал на Донбассе Скриншот: ТСН / YouTube

В Одесской области правоохранителей подозревают в избиении ветерана АТО. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Подозреваемые – полицейские из Болградского райотдела полиции области. Пострадавший – 29-летний Тарас Чернявский. Он рассказал, что в полиции над ним издевались потому, что он воевал на Донбассе.

"Сказали, мол, научим тебя уважать бессарабскую землю. Бычки пытались мне в рот засыпать, землю. Один держал за скулы, пытался мне открыть рот, а второй это все делал. Меня заковали в наручники и вели в участок: били телом о решетку, когда вели, начали бить по голове", – рассказал пострадавший.

Чернявский попал в больницу с сотрясением мозга, ушибами и травмой ноги.

По факту избиения областное управление Нацполиции открыло уголовное производство. Двух полицейских, которые фигурируют в заявлении ветерана, отстранили от работы. За дело взялись в Государственном бюро расследований.

"Работники, которые совершают преступления, не будут работать. Это позиция не только моя, начальника Главного управления, но и Нацполиции. В ситуации надо разобраться и по закону привлечь к ответственности", – сказал заместитель начальника Нацполиции области Сергей Махотин.

Из-за произошедшего около 100 человек вышли на пикет к зданию полиции.