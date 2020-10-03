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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одесской области стреляли на улице. Ранен мужчина

Неизвестный несколько раз стрелял из огнестрельного оружия на улице в городе Рени Одесской области. Он ранил 50-летнего мужчину в туловище.

Мужчина стрелял на улице города Рени
Мужчина стрелял на улице города Рени
Фото: depositphotos.com

В городе Рени Одесской области неизвестный несколько раз стрелял на улице из огнестрельного оружия и ранил 50-летнего мужчину, сообщила полиция Одесской области 2 октября.

Врачи рассказали полицейским о стрельбе около 21.00. Сразу на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские рассказали, что мужчину ранили в туловище. Сейчас врачи предоставляют ему необходимую помощь.

Стрелявшего разыскивают. Полиция начала расследование по ст. 15 (покушение на убийство) и ст. 115 (умышленное убийство). Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Теги: оружие, стрельба, полиция, покушение, Одесская область, расследование, Рени, происшествия, врачи, ранение
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