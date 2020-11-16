В одной из школ Харькова обнаружили колбы с боевым отравляющим веществом. Из здания было эвакуировано около 400 человек, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
"16 ноября в 14.24 в дежурную часть Московского отделения полиции поступило сообщение от работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что в помещении школы по улице Харьковская набережная при проведении ремонтных работ в старом дымоходе обнаружены две запаянные колбы с зеленым порошкообразным веществом", – говорится в сообщении.
Во время проведения осмотра места происшествия из учебного заведения эвакуировали 380 человек. Пострадавших нет.
У одной колбы была маркировка "адамсит" – это вещество, которое относится к группе боевых отравляющих веществ.
В полиции сообщили, что изъятое вещество будет уничтожено специалистами ГСЧС.