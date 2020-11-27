В Польше два украинца тяжело ранены, предположительно, ножом

По данным польской полиции, пострадавшие в Жешуве украинцы вместе арендовали квартиру.

Утром 27 ноября в одной из квартир польского города Жешув ранения, предположительно, ножом получили два украинца, которые арендовали жилье. Об этом "Укринформу" рассказал представитель пресс-службы полиции Жешува Адам Шеленг.

"Чрезвычайная ситуация произошла около 4.00 (по киевскому времени). Полиция на месте установила, что в результате применения опасного инструмента ранены двое молодых мужчин: граждане Украины в возрасте 19 лет и 21 года", – сказал он.

Ранения в полиции назвали серьезными.

Шеленг объяснил, что в ближайшее время по этому делу могут произойти задержания.

"Укринформ" отмечает, что представитель полиции не отрицал, что речь идет о тяжелом ранении ножом.

RFM 24 сообщает, что пострадавшие украинцы – студенты, которые вместе с третьим украинцем снимают квартиру, в которой и нашли одного из раненых, он был без сознания. Второго раненого, по данным радиостанции, нашли с многочисленными ножевыми ранениями перед домом. В квартире, где они жили, полиция якобы обнаружила "явные признаки борьбы".

Полиция проверяет причастность к инциденту третьего студента и не исключает, что драка произошла только между двумя пострадавшими.

По данным RFM 24, третьего жильца квартиры пока не нашли.