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В Польше полиция задержала украинца за рулем с почти смертельной дозой алкоголя в крови

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Полицейские, проверявшие водителя, поначалу решили, что у них сломался алкотестер
Полицейские, проверявшие водителя, поначалу решили, что у них сломался алкотестер
Фото: policja.waw.pl

В Польше полицейские задержали водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля. Об этом сообщили 19 октября на сайте управления полиции Пясечинского района. По информации местного издания Super Express, задержанный – гражданин Украины.

Инцидент произошел в городе Тарчин. Полицейские задержали 44-летнего водителя, который врезался на автомобиле Opel в чужой забор. "Он попытался уехать, но его машина отказалась "подчиняться", – говорится в сообщении.

Полицейские протестировали водителя на трезвость. Алкотестер показал пять промилле, что является почти смертельной дозой для человека. Повторные тесты не изменили этот показатель.

По информации Super Express, полицейские подумали, что у них сломалось устройство. Спикер полиции Ярослав Савицкий заявил изданию, что проработал в полиции 19 лет, но не припомнит подобной истории – из-за сильного опьянения задержанного не могли допросить более 12 часов. Ночь он провел в полицейском участке.

В полиции заявили, что водитель также попытался предложить правоохранителям деньги. После того как он протрезвел, ему сообщили о подозрении по двум статьям: "вождение в пьяном виде" и "коррупция".

Теги: ДТП, Польша, полиция, алкоголь
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