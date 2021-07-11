В Полтавской области полиция и военные ведут поиски восьмилетнего ребенка

Мальчик с родными отдыхал у озера в Кременчуге Фото: pl.npu.gov.ua

Сообщение о том, что ребенок потерялся в районе озера у бывших артскладов, в полицию поступило около 21.00 10 июля.

"38-летняя кременчужанка сообщила, что не может найти восьмилетнего сына Анатолия. К поискам пропавшего мальчика привлечены все подразделения полиции города Кременчуга, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и эксперты полиции", – отметили правоохранители.

Сегодня утром личный состав полиции Кременчуга приступил к прочесыванию территории, где отдыхал мальчик с родными. К поискам подключили водолазов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: pl.npu.gov.ua