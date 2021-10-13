В Полтавской области расследуют возможную причастность полицейского к изнасилованию женщины

11 октября жительница Лубенского района сообщила, что ночью ее изнасиловали двое мужчин.

"Один из мужчин, на которого указывает потерпевшая, – местный участковый офицер полиции, который с 30 сентября находился на больничном", – говорится в сообщении.

Как сообщили в Госбюро расследований, женщина заявила, что ночью у нее дома во время совместного застолья ее изнасиловали двое мужчин, один из которых – участковый офицер полиции.

"При этом, по словам заявительницы, она беременна... Уже состоялся осмотр женщины судебно-медицинским экспертом и врачом-гинекологом, которые признаков беременности у нее не обнаружили", – проинформировали в пресс-службе.

11 октября ГБР открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Спикер областной полиции Юрий Сулаев рассказал Общественному, что полицейский, который может быть причастен к изнасилованию женщины, уволен 12 октября. По его информации, участковый офицер с 30 сентября находился на больничном, а другой человек, на которого указывает заявительница, – бывший работник полиции.

Глава Оржицкой территориальной общины Елена Сидоренко рассказала Общественному, что семья 31-летней потерпевшей многодетная, претензий к ней не было.