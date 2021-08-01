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В пригороде Одессы масштабный пожар. CМИ сообщили, что горит складской комплекс сети супермаркетов АТБ

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Тушение осложнено порывистым ветром
Тушение осложнено порывистым ветром
Фото: ДСНС України / Telegram

В Одесской области 1 августа ликвидируют пожар складского помещения, к его тушению привлекли 84 человека и 22 единицы техники. Об этом пресс-центр Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщил в Telegram.

Возгорание произошло в отдельно стоящем трехэтажном складском здании в селе Дачное Одесского района. По состоянию на 11.10 площадь пожара составила около 10 тыс. м².

Жертв и пострадавших нет.

Позже спасатели уточнили в Telegram, что пожар на  а площади 10 тыс. м² локализован.

По инфрмации "Думской", под Одессой горит складской комплекс, принадлежащий сети супермаркетов АТБ. Его площадь 37,8 тыс. м².

"Тушение осложнено порывистым ветром. Пламя быстро распространяется внутри сооружения", – сообщили журналисты.

ВИДЕО
Видео: Думская Нет / YouTube


Теги: Украина, Одесса, пожар, спасатели, АТБ, супермаркет
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