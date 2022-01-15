В районе Буковеля произошла стрельба. Полиция составила админпротокол в том числе на не стрелявшую женщину

"В 22.59 поступило сообщение на 102, что в селе Поляница слышны выстрелы. [...] Полицейские установили, что 48-летний киевлянин, отдыхая в одной из гостиниц, произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своего номера. Во время стрельбы никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Правоохранители уведомили об изъятии у стрелявшего пистолета "Форт-17Р", на который у мужчины было разрешение.

На него составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 174 (стрельба из оружия, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам метальными снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

"Также административный протокол по ст. 173 КУоАП составлен на нецензурно выражавшуюся в общественном месте женщину", – подчеркнули в полиции.

Ведомство отмечает, что по инциденту со стрельбой проводится проверка и "решается вопрос, чтобы лишить мужчину разрешения на хранение и ношение изъятого устройства".

14 января главный редактор сайта InfoCar.ua Павел Кашчук опубликовал в Facebook несколько видео из "Хоум готеля" в Буковеле, на котором зафиксирован конфликт с участием некоей женщины, которая нецензурно выражается по отношении к присутствовавшим.

"Вечером на улице у своего номера услышали беспорядочную стрельбу в количестве 20–30 выстрелов. На улице два тела с пистолетом пытаются его перезарядить. [...] Кажется, что один из двух вот-вот или застрелится, или застрелит второго. [...] На нормальные замечания огрызались и угрожали, как говорится, "физической расправой". Была вызвана полиция (приехали быстро два экипажа, молодцы), к приезду которой ковбои ушли в свой номер, копы общались с ними через приоткрытую дверь – спокойно, мирно", – описал он происходившее.

По словам главреда, его другу показалось, что вопрос пытаются уладить "по-тихому", и он вмешался.

"Заявил, что не даст этот вопрос замять и будет писать заявление. На что те самые "стрелки" прямо в присутствии полиции, заручившись поддержкой нового персонажа – гражданки в розовом, "сорвались с цепи" – понеслись прямые угрозы, нападения и так далее, в том числе и в сторону полицейских", – написал Кашчук.

Он подчеркнул, что полицейские изъяли пистолет и уехали, никого не задержав.