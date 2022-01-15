ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В районе Буковеля произошла стрельба. Полиция составила админпротокол в том числе на не стрелявшую женщину

Инцидент произошел в отеле
Инцидент произошел в отеле
Скриншот: Паша К. Кашчук / Facebook

13 января в селе Поляница у подножия Буковеля мужчина открывал стрельбу из пистолета. Об этом 14 января проинформировала в Facebook полиция Ивано-Франковской области.

"В 22.59 поступило сообщение на 102, что в селе Поляница слышны выстрелы. [...] Полицейские установили, что 48-летний киевлянин, отдыхая в одной из гостиниц, произвел несколько выстрелов в воздух с балкона своего номера. Во время стрельбы никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Правоохранители уведомили об изъятии у стрелявшего пистолета "Форт-17Р", на который у мужчины было разрешение.

На него составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 174 (стрельба из оружия, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам метальными снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

"Также административный протокол по ст. 173 КУоАП составлен на нецензурно выражавшуюся в общественном месте женщину", – подчеркнули в полиции.

Ведомство отмечает, что по инциденту со стрельбой проводится проверка и "решается вопрос, чтобы лишить мужчину разрешения на хранение и ношение изъятого устройства".

https://www.facebook.com/frankivsk.police/posts/7283785391662038

14 января главный редактор сайта InfoCar.ua Павел Кашчук опубликовал в Facebook несколько видео из "Хоум готеля" в Буковеле, на котором зафиксирован конфликт с участием некоей женщины, которая нецензурно выражается по отношении к присутствовавшим.

"Вечером на улице у своего номера услышали беспорядочную стрельбу в количестве 20–30 выстрелов. На улице два тела с пистолетом пытаются его перезарядить. [...] Кажется, что один из двух вот-вот или застрелится, или застрелит второго. [...] На нормальные замечания огрызались и угрожали, как говорится, "физической расправой". Была вызвана полиция (приехали быстро два экипажа, молодцы), к приезду которой ковбои ушли в свой номер, копы общались с ними через приоткрытую дверь – спокойно, мирно", – описал он происходившее.

По словам главреда, его другу показалось, что вопрос пытаются уладить "по-тихому", и он вмешался.

"Заявил, что не даст этот вопрос замять и будет писать заявление. На что те самые "стрелки" прямо в присутствии полиции, заручившись поддержкой нового персонажа – гражданки в розовом, "сорвались с цепи" – понеслись прямые угрозы, нападения и так далее, в том числе и в сторону полицейских", – написал Кашчук.

Он подчеркнул, что полицейские изъяли пистолет и уехали, никого не задержав.

https://www.facebook.com/pasha.k.kashchuk/posts/4836927772996407

Теги: оружие, стрельба, полиция, штраф, Ивано-Франковская область, хулиганство, отель, женщины, полицейский, отдых, балкон, Буковель, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Тусуюсь с пацанами". Дорофеева показала голого мужа в постели
"Тусуюсь с пацанами". Дорофеева показала голого мужа в постели
"Вау", "Роскошная". Дочь Белуччи и Касселя прогнулась и засветила грудь в облегающем платье-бюстье
"Вау", "Роскошная". Дочь Белуччи и Касселя прогнулась и засветила грудь в облегающем платье-бюстье
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам
Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино
"Мутная обстановка", "Ставь на зеро! Сегодня повезет". Уехавший за границу Богдан сфотографировался в казино
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога
"Малефисента", "Я бы поохотился на такую косулю". Мейхер позировала в облегающем грудь топе и примерила рога
"Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала". Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой
"Сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне просрала". Никитюк рассказала, сколько потратила на уход за собой
"Пошловато", "Мать, оденься уже", "Скромнее бы". Лобода развела ноги в бикини
"Пошловато", "Мать, оденься уже", "Скромнее бы". Лобода развела ноги в бикини
Виторган показал, какой памятник поставили на могиле основателя "Ералаша" Грачевского, который умер год назад
Виторган показал, какой памятник поставили на могиле основателя "Ералаша" Грачевского, который умер год назад
"Всегда лохматая", "Офигеть". 39-летняя Брежнева показала, как выглядит без макияжа на отдыхе
"Всегда лохматая", "Офигеть". 39-летняя Брежнева показала, как выглядит без макияжа на отдыхе
"Я бы солгала, если бы сказала, что у меня все хорошо". Дион посвятила пост мужу, который умер шесть лет назад
"Я бы солгала, если бы сказала, что у меня все хорошо". Дион посвятила пост мужу, который умер шесть лет назад
"Хочу – беременная". 36-летняя Астафьева показала округлившийся живот
"Хочу – беременная". 36-летняя Астафьева показала округлившийся живот
"Я просто получаю оргазм, глядя на эти фото". Блогер Саша Бо снялась в прозрачном нижнем белье
"Я просто получаю оргазм, глядя на эти фото". Блогер Саша Бо снялась в прозрачном нижнем белье
"Это мое любимое фото". Агутин поздравил Варум с годовщиной совместной жизни и показал, как она выглядела в молодости
"Это мое любимое фото". Агутин поздравил Варум с годовщиной совместной жизни и показал, как она выглядела в молодости
"Хочу 57 кг". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук честно призналась, сколько сейчас весит
"Хочу 57 кг". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук честно призналась, сколько сейчас весит
Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги
Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь (108043)
2
Мейхер показала пышную голую грудь вблизи (79398)
3
"Какая женственная". Дорофеева снялась без бюстгальтера (71371)
4
"Грудь сделала?", "Курочка какая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала голую грудь (61779)
5
"Ух, какие сисечки!", "Сиськи". Дорофеева показала голую грудь вблизи (56114)
6
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк (52486)
7
Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь" (41761) G
8
"Так горячо". Невеста бывшего мужа Ани Лорак с нижнего ракурса показала голые ягодицы (41390)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS