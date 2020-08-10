В результате ЧП на Запорожском титано-магниевом комбинате три человека пострадали

О том, что во время замены оборудования без соблюдения правил безопасности пострадали сотрудники предприятия, сообщил бывший директор Запорожского титано-магниевого комбината Владимир Сивак.

На комбинате произошла утечка химического элемента, три человека получили термические ожоги Фото: Владимир Сивак / ЗТМК / Facebook

В Запорожье на титано-магниевом комбинате произошел несчастный случай, в результате которого пострадали три человека. Об этом в Facebook написал бывший директор предприятия Владимир Сивак 9 августа.

Один из постращавших, по его информации, находится в реанимации на аппарате искусственного дыхания.

"В третью смену ЧП произошло в цеху №2. Работы проводили с нарушением операций по замене оборудования и охраны труда. Об этом можно судить по травмам, которые получили пострадавшие", – написал Сивак.

10 августа пресс-служба предприятия сообщила, что несчастный случай произошел, когда бригада рабочих выполняла замену запорной арматуры.

"Примерно в 00.50 был отключен насос, в 1.00 группа из трех печевых приступила к замене вентиля. При разблокировании фланциевого соединения произошел локальный выброс пульпы тетрахлорида титана", – отметили в пресс-службе.

Выброс был локализован. Опасности для окружающей среды он не вызвал.

По информации 061.ua, в результате выброса химического вещества пострадали трое мужчин 51, 50 и 39 лет. Они находятся в больнице с термическими ожогами.

Полиция открыла уголовное производство пр признакам правонарушения по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ повышенной опасности).