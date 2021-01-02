В Ровенской области на ходу загорелся поезд "Николаев – Рахов"

Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали возгорание в электропоезде на железнодорожной станции города Радивилов. В поезде находились 228 пассажиров и 26 проводников, их эвакуировали.

Электропоезд состоит из 12 вагонов, в них находилось 228 пассажиров Фото: Головне управління ДСНС у Рівненській області / Facebook

Утром 2 января на железнодорожной станции Радивилов Ровенской области во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев – Ивано-Франковск – Рахов. Об этом пресс-центр ГСЧС сообщил в Facebook.

Спасатели установили, что возгорание произошло в кузове второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива. Они оперативно ликвидировали возгорание и подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Пожара удалось не допустить, отметили в сообщении.

Электропоезд состоит из 12 вагонов, в которых находились 228 пассажиров и 26 проводников. Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.