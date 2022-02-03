В Ровенской области на железнодорожном переезде столкнулись поезд и грузовик. Машинист находится в реанимации

По данным полиции, водитель Scania выехал на переезд на запрещенный сигнал светофора Фото: Поліція Рівненської області / Facebook

По данным правоохранителей, 37-летний мужчина, который управлял грузовиком Scania с полуприцепом, выехал на железнодорожный переезд на запрещенный сигнал светофора и, протаранив шлагбаум, остановился на путях.

"Несмотря на примененное машинистом экстренное торможение, избежать столкновения с грузовиком пассажирскому поезду не удалось. В результате столкновения пострадал 27-летний машинист поезда, житель Киевской области", – рассказали в полиции.

Мужчину с переломами и ушибами доставили в реанимацию. Водителя грузовика осмотрели медики, у него диагностировали острую реакцию на стресс и высокое артериальное давление. Водителю фуры оказали помощь, госпитализация ему не понадобилась.

Пострадавших среди пассажиров поезда нет, водитель грузовика в кабине находился один, уточнили в релизе.

В пресс-службе "Укразалізниці" сообщили, что поезду №43 "Киев – Ивано-Франковск" был заменен локомотив, его отправили по маршруту. Поезд задержался на более чем пять часов. Из-за ДТП на переезде задерживался в пути почти на 30 минут поезд №95/96 "Киев – Рахов".