В Одессе автобус столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями и въехал в магазин. Водитель автобуса погиб

Сегодня в 9.30 на улице Разумовской в Одессе рейсовый автобус столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями, погиб водитель Фото: od.npu.gov.ua

Напарник водителя автобуса рассказал, что его 58-летнему коллеге, который управлял автобусом, стало плохо. В результате транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai SantaFe, Chevrolet Aveo, и наехало на здание.

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По информации Нацполиции, водитель автобуса скончался в машине скорой помощи. В больницу с травмами доставлен 47-летний водитель Chevrolet Aveo. Другие водители и их пассажиры в аварии не пострадали.

На месте происшествия работают правоохранители, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.