В Ровенской области полицейский отстреливался от хулиганов, которые выследили и напали на него с женой – полиция

"Группа молодых людей после словесного конфликта с сотрудником полиции Ровенской области выследила его, повредила ворота во дворе и с кулаками набросилась сначала на правоохранителя, а затем и на его жену. Чтобы защитить свою семью, полицейскому пришлось применить травматическое оружие", – говорится в сообщении. Причины конфликта в пресс-службе не уточнили.

В результате трое нападавших были ранены.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"Четырем участникам нападения на полицейского объявлено о подозрении. Суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста трем фигурантам, еще одному – изберет вскоре", – сообщили в МВД.