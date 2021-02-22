В Ровно избрали меру пресечения стоматологу, которую подозревают в избиении детей

Стоматолог Инна Кравчук обязана являться по каждому требованию в суд, не отлучаться из населенного пункта без разрешения следователя и воздерживаться от общения с любым лицом, определенным судом, сообщили в полиции.

Суд в Ровно 22 февраля избрал меру пресечения в виде личного обязательства стоматологу Инне Кравчук, которую подозревают в совершении уголовных проступков в отношении детей. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

В соответствии с решением суда, женщина обязана являться по каждому требованию в суд или другой орган государственной власти, не отлучаться из населенного пункта, в котором зарегистрирована и проживает, без разрешения следователя, прокурора или суда, воздерживаться от общения с любым лицом, определенным судом.

Скандал с участием дантиста начался после того, как две женщины обратились в полицию с жалобами на нее, – у детей после визита к Кравчук были травмы. Одному ребенку восемь лет, второму – пять.

В интернете было опубликовано старое видео из ровенской клиники "Голливуд" (Кравчук уволили из нее еще до скандала, сейчас у нее своя частная клиника Only Kids), на котором врач трясет ребенка, грубо зажимает ему руки, хватает за шею. Видео получило широкий резонанс.

После этого в полицию обратились родители еще троих детей в возрасте от трех до шести лет.

18 февраля ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 126 (умышленное нанесение легких телесных повреждений и побои) Уголовного кодекса Украины. Также проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Врач вину не признает.