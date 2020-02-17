Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Северодонецке подрались помощник депутата Рады и депутат горсовета

По данным издания "Час пик", потасовка случилась между депутатом Лисичанского горсовета Иваном Полупановым и северодонецким активистом, помощником "слуги народа" Елизаветы Богуцкой Вячеславом Шевчуком.

Возле Северодонецкого горсовета произошла драка
Возле Северодонецкого горсовета произошла драка
Фото: wikipedia.org

В воскресенье, 16 февраля, перед зданием Северодонецкого городского совета подрались помощник народного депутата и депутат горсовета. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба местной полиции.

"В воскресенье перед зданием Северодонецкого городского совета произошла потасовка между помощником депутата Верховной Рады и депутатом местного совета, в ходе которой телесные повреждения получили оба участника происшествия. Видео этого события было выложено в социальных сетях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого события мужчины обратились с заявлениями о причинении телесных повреждений в Северодонецкий отдел полиции.

Местное издание "Час пик" уточняет, что потасовка случилась между депутатом Лисичанского горсовета Иваном Полупановым и северодонецким активистом, помощником "слуги народа" Елизаветы Богуцкой Вячеславом Шевчуком.

Теги: драка, Северодонецк, Елизавета Богуцкая, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джастин Бибер остался без усов
Джастин Бибер остался без усов
"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат герцогини Сассекской обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь
"Пусть поможет сама или заставит это сделать королевский дворец". Сводный брат герцогини Сассекской обвинил сестру в том, что она испортила ему жизнь
"Мы спим в отдельных спальнях". Сумская рассказала об отношениях с мужем
"Мы спим в отдельных спальнях". Сумская рассказала об отношениях с мужем
"Любовь в воздухе". Звезды шоу "Зважені та щасливі" и "Холостяк" объявили о своем романе
"Любовь в воздухе". Звезды шоу "Зважені та щасливі" и "Холостяк" объявили о своем романе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS