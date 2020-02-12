В Славском после обеда в ресторане госпитализировали 14 человек

На горнолыжном курорте Славское 14 человек, среди которых четверо детей, после обеда в одном из местных ресторанов попали в больницу с признаками пищевого отравления.

11 февраля в больницу города Сколе во Львовской области поступили 14 человек с подозрением на пищевое отравление, среди них четверо детей. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"11 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Сколевскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек (из них четыре ребенка), которые питались в гостинице "Рандеву" в селе Славское Сколевского района", – говорится в сообщении.

Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.