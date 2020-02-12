В Славском после обеда в ресторане госпитализировали 14 человек

11 февраля в больницу города Сколе во Львовской области поступили 14 человек с подозрением на пищевое отравление, среди них четверо детей. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"11 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Сколевскую ЦРБ с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек (из них четыре ребенка), которые питались в гостинице "Рандеву" в селе Славское Сколевского района", – говорится в сообщении.
Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.