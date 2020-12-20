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ПРОИСШЕСТВИЯ

В США погиб сын миллиардера Рэя Далио

Сын основателя американской инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэя Далио Девон Далио погиб 18 декабря. Его автомобиль врезался в магазин и сгорел.

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В США погиб сын миллиардера Рэя Далио / ГОРДОН

Фото: depositphotos.com

Основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио 19 декабря на своей странице в Twitter сообщил о гибели своего сына Девона Далио в ДТП.

"Я с большой болью делюсь с вами тем, что вчера мой 42-летний сын погиб в автокатастрофе", – написал предприниматель.

Greenwich Time, ссылаясь на местную полицию, сообщает, что трагедия произошла в штате Коннектикут. Автомобиль Audi 2016 года, под управлением Далио, врезался в магазин Verizon в торговом центре и сгорел. По предварительным данным, бензобак автомобиля лопнул при аварии.

У него остались жена и дочь, его родители и три брата.

Согласно информации на странице мужчины в LinkedIn, он работал менеджером проекта в Bridgewater Associates, а также был членом совета директоров Dalio Foundation.

Теги: США, ДТП, инвестиции, полиция, автокатастрофа, трагедия, предприниматель, миллиардер, Audi, Verizon, Коннектикут
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