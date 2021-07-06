В Сумской области будут судить отца и дядю 15-летней девушки с инвалидностью, которые ее насиловали

"По данным следствия, с 2016 года отец систематически насиловал и совершал сексуальное насилие над своей дочерью, пользуясь ее беспомощным состоянием, обусловленным наличием психического расстройства и недостатками умственного развития. С 2018 года подобные действия совершал с девочкой также родной дядя, который проживал вместе с ними. В марте 2021 года в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, на теле своей родственницы она увидела повреждения", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что в ходе следствия факты сексуального насилия и изнасилования подтвердились.

Мужчин обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 152 (изнасилование), ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Они находятся под стражей.

Кроме этого, отца девушки также будут судить за покушение на совершение сексуального насилия в отношении другой его дочери, которой на тот момент было 15 лет, а также за попытку изнасилования 14-летней племянницы (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 153, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса).

"Поскольку девушки сопротивлялись и могли за себя постоять, намерения мужчины остались невыполненными", – говорится в сообщении.