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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Сумской области будут судить отца и дядю 15-летней девушки с инвалидностью, которые ее насиловали

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Мужчин будут судить по двум статьям Уголовного кодекса
Мужчин будут судить по двум статьям Уголовного кодекса
Фото: depositphotos.com

Отца и дядю 15-летней девушки в Сумской области будут судить по обвинению в сексуальном насилии в отношении нее. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"По данным следствия, с 2016 года отец систематически насиловал и совершал сексуальное насилие над своей дочерью, пользуясь ее беспомощным состоянием, обусловленным наличием психического расстройства и недостатками умственного развития. С 2018 года подобные действия совершал с девочкой также родной дядя, который проживал вместе с ними. В марте 2021 года в полицию обратилась местная жительница. По ее словам, на теле своей родственницы она увидела повреждения", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что в ходе следствия факты сексуального насилия и изнасилования подтвердились.

Мужчин обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 152 (изнасилование), ч. 3 ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Они находятся под стражей.

Кроме этого, отца девушки также будут судить за покушение на совершение сексуального насилия в отношении другой его дочери, которой на тот момент было 15 лет, а также за попытку изнасилования 14-летней племянницы (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 153, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса).

"Поскольку девушки сопротивлялись и могли за себя постоять, намерения мужчины остались невыполненными", – говорится в сообщении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, изнасилование, сексуальное насилие, Офис генпрокурора
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