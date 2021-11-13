В Сумской области на улице обнаружили трехметрового питона

"Женщина увидела возле мусорных баков в центре Шостки большую змею и сообщила о своей находке в полицию. Прибывшие по вызову сотрудники группы реагирования патрульной полиции поняли, что пресмыкающееся уже не живое", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что это питон длиной более трех метров.

Заявительница рассказала, что первыми змею увидели подростки, которые и рассказали ей о своей находке. Не поверив им, женщина убедилась, что они говорят правду, а потом уже вызвала правоохранителей.

"Полицейские проводят проверку, в рамках которой выясняют возможных владельцев пресмыкающегося и каким образом он оказался на улице", – отметили в полиции.

Местное издание "Шостка.info" пишет, что полицейские передали находку Госпродпотребслужбе. Там подчеркнули, что змея была мертвой и уже начала разлагаться.

"С понедельника решим, что с ним делать. Если будет какое-нибудь производство, то будет проведено исследование. Если нет, то пойдет в биотермическую яму и все", – сказала начальница Шосткинского горрайонного управления Госпродпотребслужбы Татьяна Ворона.