В Египте кобра, которую везли на такси, вылезла из коробки и напала на водителя, погибли пять человек – СМИ

Кобру в коробке вез в багажнике такси водитель, он не предупредил о ней клиентов, которые сели в его машину.

По данным издания, услугами такси воспользовалась семья из четырех человек, среди которых была супружеская пара.

Животное во время движения такси выбралось из коробки, пробралось в переднюю часть машины и со стороны педали газа напало на водителя.

Мужчина от неожиданности потерял контроль за машиной, и она врезалась в другие автомобили и бетонное ограждение. Жертвами ДТП стали все пять человек которые находились в салоне.

Змея после аварии выбралась из такси, и ее убили очевидцы ДТП.

Youm7 отмечает, что если бы водитель не погиб, ему бы предъявили обвинения в убийстве.