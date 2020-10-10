В Сумской области задержали двух подрывников банкоматов

Полицейские задержали в Ахтырке Сумской области мужчину и девушку при попытке подрыва банкомата. По данным полиции, они совершили не менее пяти таких преступлений в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Задержанным грозит до 10 лет заключения Фото: npu.gov.ua

Полицейские задержали в Сумской области двух человек, подозреваемых в подрыве и ограблении банкоматов в разных областях Украины. Об этом рассказали в Национальной полиции 10 октября.

Их задержали 10 октября в городе Ахтырка Сумской области при попытке подорвать очередной банкомат.

Задержанными оказались 31-летний мужчина и 17-летняя девушка, жители Харьковской области. Установлено, что мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения, рассказали в полиции.

Их обвиняют в подрыве банкоматов в разных областях Украины и похищении кассет с деньгами.

По информации правоохранителей, пара взорвала пять банкоматов в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В августе этого года они пытались похитить 322 тыс. грн из банкомата в Гадяче (Полтавская область).

Уголовное производство открыли по фактам краж и умышленного уничтожения или повреждения имущества. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.