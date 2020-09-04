В Тбилиси у филармонии прогремел взрыв. Есть погибший и раненые

В столице Грузии Тбилиси в пятницу, 4 сентября, прогремел взрыв на проспекте Костава возле филармонии. Известно об одном погибшем и троих раненых, сообщили в министерстве внутренних дел Грузии.
По предварительной информации, во время ремонтных работ в клубе "Дежавю" взорвался кислородный баллон.
Пострадали три человека, один погиб. Пострадавших доставили в больницу бригадами скорой помощи.
На месте происшествия работали медики, спасатели и полиция. Сейчас ведутся следственные действия.
Инцидент расследуется по статье Уголовного кодекса Грузии о нарушении правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ, повлекшем гибель людей.
Газораспределительная компания Tbilisi Energy исключила возможность того, что взрыв произошел из-за природного газа. Такое заявление распространила пресс-служба компании.
По информации Tbilisi Energy, клуб "Дежавю", где произошел взрыв, не является абонентом этой компании и туда не подведен природный газ.