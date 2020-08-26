В Москве в жилом доме произошел взрыв

Как минимум пять человек пострадали в результате взрыв в жилом доме в Москве (Россия).

В жилом доме на улице Кубинка в Москве (Россия) случился взрыв, на трех этажах дома возник пожар. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На место выехали значительные силы пожарных, с верхних этажей люди просят о помощи, добавил источник.

По его данным, число пострадавших составило пять человек – двоих доставили в больницу, еще троих осматривают медики.

Кроме того, источник уточнил, что спасены 16 человек. Он также добавил, что кухонная утварь и бытовая техника кухни квартиры, где произошел взрыв, разбросало по всему двору жилого дома.

Ранее сообщалось об одной пострадавшей. "Женщина получила травмы, была передана медикам, которые ее сейчас осматривают", - сказал собеседник агентства.

Видео пожара в доме опубликовано в Instagram moscowsos.