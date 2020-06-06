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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Тернополе полицейские избили мужчину, который их вызвал. Прокуратура объявила подозрение

Следователи ГБР сообщили о подозрении командиру и инспектору взвода управления патрульной полиции в Тернопольской области, а также оперуполномоченному одного из отделов полиции. В 2019 году эти трое безосновательно надели наручники и избили мужчину возле одного из ресторанов областного центра.

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Заявителю полицейские надели наручники
Заявителю полицейские надели наручники
Фото: depositphotos.com

Трем сотрудникам полиции Тернопольской области объявили о подозрении в превышении служебных полномочий с применением специальных средств. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Командиру взвода управления патрульной полиции в Тернопольской области, инспектору этого взвода, а также оперуполномоченному одного из отделов полиции грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Как уточнила в Facebook пресс-служба прокуратуры Тернопольской области, полицейские в сентябре 2019 года избили мужчину, который их и вызвал в связи с конфликтом в одном из ресторанов областного центра.

"На месте происшествия правоохранители без всяких на то оснований применили к заявителю спецсредство в виде наручников, после чего нанесли ему множественные удары руками и ногами по телу, причинив потерпевшему физическую боль и телесные повреждения", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3175370165859271&id=825500560846255

Решается вопрос об избрании в отношении полицейских меры пресечения.

Теги: Тернополь, ресторан, Национальная полиция, подозрение, избиение, ГБР
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