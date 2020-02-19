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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Тернопольской области 17 студентов колледжа госпитализировали с пищевым отравлением

После отравления студентов Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой правоохранители вместе с экспертами устанавливают причины произошедшего, в колледже работают специалисты Госпродпотребслужбы.

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Все пострадавшие госпитализированы
Все пострадавшие госпитализированы
Фото: pixabay.com

В Тернопольской области 17 студентов колледжа были госпитализированы после пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

Пострадавшие находятся в инфекционном отделении Збаражской больницы. Возраст больных – от 15 до 18 лет. Еще три человека проходят обследование.

Все студенты жаловались на общую слабость и диарею.

Правоохранители и эксперты устанавливают причины массового отравления. В колледже работают специалисты Госпродпотребслужбы. Они отбирают образцы еды в столовой, проверяют продукты, которые дети привезли из дому, а также обследуют комнаты, где проживают студенты.

Пострадавшие говорят, что не все в день отравления питались в общей столовой, один из студентов угощал их домашней едой.

Состояние всех пострадавших не тяжелое. 

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой.

Теги: отравление, Тернопольская область, колледж, дети, студенты, пострадавшие, Нацполиция, Госпродпотребслужба
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