В Тернопольской области 17 студентов колледжа госпитализировали с пищевым отравлением

После отравления студентов Тернопольского профессионального колледжа с усиленной военной подготовкой правоохранители вместе с экспертами устанавливают причины произошедшего, в колледже работают специалисты Госпродпотребслужбы.

В Тернопольской области 17 студентов колледжа были госпитализированы после пищевого отравления. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

Пострадавшие находятся в инфекционном отделении Збаражской больницы. Возраст больных – от 15 до 18 лет. Еще три человека проходят обследование.

Все студенты жаловались на общую слабость и диарею.

Правоохранители и эксперты устанавливают причины массового отравления. В колледже работают специалисты Госпродпотребслужбы. Они отбирают образцы еды в столовой, проверяют продукты, которые дети привезли из дому, а также обследуют комнаты, где проживают студенты.

Пострадавшие говорят, что не все в день отравления питались в общей столовой, один из студентов угощал их домашней едой.

Состояние всех пострадавших не тяжелое.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в Тернопольском профессиональном колледже с усиленной военной подготовкой.