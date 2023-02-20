В Тернопольской области перевернулся автобус, погибли три человека – полиция

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением Фото: tp.npu.gov.ua

"На автодороге Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь при въезде в село Старая Брыкуля Микулинецкой территориальной общины перевернулся автобус, который осуществлял нерегулярные перевозки Буковель – Тернополь. [...] По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и там перевернулся", – говорится в сообщении.

По данным начальника полиции региона Александра Богомола, на момент ДТП в автобусе было 34 пассажира.

"Трое из них погибли. Четырех с ушибами, переломами и другими телесными повреждениями доставили в больницу. Один человек в тяжелом состоянии", – отметили правоохранители.

Водителя задержали и взяли образцы крови для проверки на наличие алкоголя, "предварительно он трезв".

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

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