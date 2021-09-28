В Украине ожидаются заморозки до -5 °C – ГСЧС

Заморозки в Украине ожидаются ночью 30 сентября и 1–3 октября Фото: depositphotos.com

"Ночью 30 сентября и 1–3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе: 0 °C... -5 °C (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

Также в северо-восточных областях ожидаются заморозки в воздухе: 0 °C... -3°C (II уровень опасности, оранжевый).

В Киевской области ночью 30 сентября и 1–3 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы: 0 °C... -5 °C и местами в воздухе: 0 °C... -2 °C (I уровень опасности, желтый).