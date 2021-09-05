ГСЧС предупредила о заморозках в Украине 6–8 сентября

"Ночью 6–7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, а 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С", – говорится в сообщении.

Заморозки будут соответствовать I уровню опасности ("желтый").

Контекст:

Укргидрометцентр предупреждал 3 сентября, что в ближайшие дни в Украину придут первые заморозки.

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.

По данным метеорологов, первый снег в этом году в Украине может выпасть в октябре.