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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Умани горело общежитие университета садоводства. Есть пострадавшие

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С помощью автолестниц спасатели эвакуировали 20 человек
С помощью автолестниц спасатели эвакуировали 20 человек
Фото: ДСНС України / Telegram

В Умани Черкасской области вечером 7 сентября спасатели ликвидировали пожар в общежитии Уманского национального университета садоводства. Об этом сообщили в Telegram-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пожар начался в комнате на первом этаже четырехэтажного здания. С помощью автолестниц спасатели эвакуировали 20 человек и ликвидировали возгорание на площади 30 м².

В тушении пожара участвовали 28 человек и семь единиц техники.

По предварительной информации, во время чрезвычайного происшествия пострадали шесть человек. Четверо студентов отравились угарным газом, они находятся в Уманской центральной больнице. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Двое несовершеннолетних получили травмы стеклом, когда во время пожара пытались выбраться на улицу через окно", – отметили в релизе.

Спасатели уточнили, что пострадали семь человек. Состояние их здоровья – средней степени тяжести, три человека госпитализированы с порезами, четверо – с отравлением продуктами горения.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр. Полиция обеспечила охрану здания. Причины пожара в ГСЧС и Нацполиции пока не назвали.

Фото: ch.npu.gov.ua
Фото: ch.npu.gov.ua

Теги: Украина, пожар, Умань, полиция, Черкасская область, студенты, пострадавшие, Нацполиция, происшествие
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