В Умани горело общежитие университета садоводства. Есть пострадавшие

С помощью автолестниц спасатели эвакуировали 20 человек Фото: ДСНС України / Telegram

Пожар начался в комнате на первом этаже четырехэтажного здания. С помощью автолестниц спасатели эвакуировали 20 человек и ликвидировали возгорание на площади 30 м².

В тушении пожара участвовали 28 человек и семь единиц техники.

По предварительной информации, во время чрезвычайного происшествия пострадали шесть человек. Четверо студентов отравились угарным газом, они находятся в Уманской центральной больнице. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Двое несовершеннолетних получили травмы стеклом, когда во время пожара пытались выбраться на улицу через окно", – отметили в релизе.

Спасатели уточнили, что пострадали семь человек. Состояние их здоровья – средней степени тяжести, три человека госпитализированы с порезами, четверо – с отравлением продуктами горения.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр. Полиция обеспечила охрану здания. Причины пожара в ГСЧС и Нацполиции пока не назвали.