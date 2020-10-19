В Умани совершено нападение на гражданина Израиля – Нацполиция

По информации Объединенной еврейской общины Украины, нападение на 17-летнего хасида было совершено за могилой лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана. В полицию пострадавший обратился 18 октября, сообщили в Нацполиции Украины.

В Умани находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, куда хасиды совершают паломничество Фото: depositphotos.com

В Умани 18 октября на улице Софьи Перовской произошло нападение на 17-летнего гражданина Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

По информации полиции, пострадавший сообщил, что на него напал неизвестный и нанес телесные повреждения.

Объединенная еврейская община сообщила в своем Telegram-канале 18 октября, что нападение было совершено в укромном месте, за могилой лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана.

"Трое нападавших, на вид 20–22 года, напали на двух подростков-хасидов 17 и 15 лет. Младший успел убежать, старший получил ножевое ранение. Событию не предшествовал какой-либо конфликт. Пострадавших караулили в подворотне", – сказано в сообщении.

Камеры видеонаблюдения в районе улицы Пушкина зафиксировали нападавших, когда они убегали с места преступления, подчеркнули в общине.

По информации еврейской общины, пострадавший находится в шоковом состоянии, но его здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители провели обход близлежащих к месту нападения улиц с целью установления камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент преступления, отметили в Нацполиции.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В Умани находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, к которой граждане Израиля и других стран совершают паломничество.