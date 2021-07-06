В Виннице полиция открыла уголовное производство в отношении ассистентки учителя. СМИ пишут, что она угрожала ребенку с синдромом Дауна

В релизе сказано, что расследование начали по заявлению матери 12-летнего мальчика. Женщина сообщила в полицию, что ассистентка учителя неоднократно обижала ее сына и совершала "противоправные действия, которые зафиксированы на видео".

"В рамках проведения проверки изложенных в обращении фактов следственным отделом Винницкого районного управления полиции выявлены новые обстоятельства, указывающие на наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (невыполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего)", – говорится в релизе.

Местный сайт "Vежа" пишет, что речь идет об инциденте, который произошел 28 мая в одном из классов 14-й школы. Видео с камеры наблюдения в классе распространили в соцсетях, четырехминутный ролик в Facebook опубликовала в том числе нардеп от "Слуги народа" Ирина Борзова.

Там видно, как женщина угрожает ребенку "отрезать письку".

"Кто тебя научил письку доставать? Я тебе сейчас письку отрежу. Возьму ножницы и отрежу", – говорила она.

Мальчик плакал.

По данным местной газеты "33 канал", у ребенка синдром Дауна. Он – единственный в школе мальчик с такой патологией. 2 июля мама ребенка рассказала СМИ, что с этим видео обратилась в полицию. По словам женщины, это не первая жалоба на ассистентку учителя.

"Несколько лет мы делали замечания и жаловались на эту женщину. Но сейчас – это верх наглости. Вместе с этим видео я обращалась в полицию. Но ответа так и не услышала... Администрация заведения, где учимся, также планировала скрыть информацию. Но терпеть не могу. Над моим ребенком жестоко поиздевались", – рассказала она "33 каналу".