В Виннице задержали подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки

Жительница Винницы заявила в полицию, что ее сожитель вступил в половые отношения с ее ребенком. Девочку госпитализировали.

Подозреваемого задержали, следствие будет ходатайствовать о его аресте Фото: pixabay.com

Полицейские в Виннице задержали 36-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании шестилетней девочки. Об этом сообщил пресс-центр областного управления Нацполиции.

"20 января в полицию обратилась мать девочки, рассказав, что ее сожитель вступил в половые отношения с ее малолетней дочерью по месту совместного проживания в городе Виннице. Полицейские провели на месте преступления первоочередные следственные действия и задержали в процессуальном порядке 36-летнего подозреваемого. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания", – сказано в пресс-релизе.

Ребенка госпитализировали.

Следственный отдел областного управления открыл уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании для задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей.

Такое преступление наказывается заключением на срок от 10 до 15 лет, отметили в пресс-центре.