В Волынской области домой вернулась женщина, которую родственники хоронили четырьмя месяцами ранее

Жительница села Валентина Рыжко пропала два года назад, и родственники долго ее искали.

Тогда к ним позвонили из полиции и попросили опознать тело, найденное на местной свалке.

Поскольку тело было в такой же одежде, как пропавшая, и такого же роста, родственники решили, что это Валентина, опознали ее и похоронили.

"Спустя четыре месяца из местной психбольницы позвонили и сказали, что у них сейчас лечится Валентина Рыжко. Привезла ее "скорая" просто с улицы. У женщины было психическое расстройство, и она не могла рассказать медикам хотя бы что-то о себе", – говорится в сюжете.

Нашедшаяся женщина живет сейчас с матерью, но без документов. Семья уже обратилась в суд, чтобы восстановить их.

"Претензий к следователям, почему не назначили ДНК-экспертизу, у прокуратуры нет. Говорят, она не была обязательной, ведь родные опознали тело. Однако дело о смерти женщины, которую похоронили вместо Валентины, возобновили. [...] Полиция провела эксгумацию и взяла биологические образцы, которые сравнят с данными базы пропавших без вести", – рассказали журналисты.

На могиле родственники Валентины Рыжко сняли табличку с ее именем, сейчас там надпись: "Неизвестное лицо женского пола".