В Волынской области с рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший из Киева до Варшавы

"Поезд, который двигался в направлении Республики Польша, потерпел крушение ночью 19 февраля 2023 года в районе железнодорожного моста через реку Турия. В результате произошедшего никто не пострадал", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что причины и обстоятельства аварии устанавливаются в рамках уголовного производства, открытого по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

"Ковель media" утверждает, что поезд сошел с рельсов около 2.00 примерно через 200 метров после проезда по мосту через реку Турия.

Локомотив наклонился под углом 45 градусов, следующий за ним вагон тоже не устоял на колесах, но его удержала электроопора.

Локомотив приписан к Ковельскому депо.