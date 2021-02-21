В Закарпатской области девятый день ищут пропавшего туриста. Спасатели обследовали местность при помощи авиации

Возле села Березники Свалявского района во время катания на лыжах 13 февраля заблудились два человека. Одного из них уже нашли, а второго ищут до сих пор, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пропавший турист катался на лыжах на склоне горы Гемба Фото: ГСЧС України / Facebook

В Закарпатской области девятые сутки ищут пропавшего туриста. Об этом 21 февраля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на своей странице в Facebook.

В ГСЧС заявили, что с помощью вертолета Н-225 "Супер пума" спасатели провели воздушную разведку местности, где продолжаются поиски заблудившегося туриста.

"В течение девяти суток поисково-спасательные группы обследовали склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба. Сейчас спасательными группами осуществляется обследование местности на предмет схода лавин или падения снежных карнизов", – сообщили в ведомстве.

В ведомстве отмечали на странице в Facebook, что пропавшему туристу 40 лет. Он киевлянин.

13 февраля возле села Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились два жителя Киева.

14 февраля в 11.30 поисковая группа нашла одного туриста. Его состояние здоровья удовлетворительное.