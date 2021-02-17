В Карпатах спасатели четвертый день ищут пропавшего туриста

Возле села Березники Свалявского района во время катания на лыжах 13 февраля заблудились два человека. Одного из них уже нашли, а второго ищут до сих пор, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Карпатах спасатели продолжают искать туриста, который заблудился еще 13 февраля. Об этом рассказали в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 17 февраля.

По информации спасателей, 13 февраля возле села Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились два человека. Одного из них нашли 14 февраля в 11.30, его состояние здоровья было удовлетворительное.

К поисковым работам за прошедшие сутки привлекались 56 человек и 13 единиц техники, в том числе вертолет. Второго туриста ищут до сих пор.

Синоптики прогнозируют 17 февраля в западных областях снег. Температура воздуха ночью опустится до -12 °С, а днем до -3°С, ветер юго-западный 5–10 м/с. Спасатели предупредили 17 февраля о прогнозируемых осложнениях погодных условий – выпадении снега с дождем, налипании мокрого снега и гололедице на дорогах.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций ожидается в западных, северных, центральных и южных областях Украины, сообщили в ГСЧС.