Число погибших при схождении ледника в Индии возросло до 50 человек

14 февраля было извлечено 12 тел, из них пять – в заблокированном тоннеле Тапован, сообщает Синьхуа.

Число жертв схода ледника и последующего наводнения, которые произошли 7 февраля в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд, составляет уже по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает Синьхуа.

14 февраля было извлечено 12 тел, из них пять – в заблокированном тоннеле Тапован, говорится в сообщении.

По информации издания, только половину обнаруженных тел удалось идентифицировать и передать родственникам.

7 февраля в округе Чамоли произошло наводнение, вызванное сходом ледника.