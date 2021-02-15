Число погибших при схождении ледника в Индии возросло до 50 человек

Число жертв схода ледника и последующего наводнения, которые произошли 7 февраля в округе Чамоли индийского штата Уттаракханд, составляет уже по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает Синьхуа.
14 февраля было извлечено 12 тел, из них пять – в заблокированном тоннеле Тапован, говорится в сообщении.
По информации издания, только половину обнаруженных тел удалось идентифицировать и передать родственникам.
7 февраля в округе Чамоли произошло наводнение, вызванное сходом ледника.
8 февраля сообщалось о 24 погибших и 202 пропавших без вести. Спасатели объединились, чтобы спасти из заблокированного 250-метрового тоннеля по меньшей мере 30 рабочих.
Индо-тибетская пограничная полиция сообщила, что в результате обрушения моста было отрезано 13 сел, в двух из них заканчивается продовольствие, информирует Hindustan Times.