В Закарпатской области горел частный отель

Из горящего дома спасли мужчину, который не мог выйти на улицу со второго этажа.

"С помощью выдвижной лестницы его спустили вниз", – отметили в ГСЧС.

На месте пожара работали спасатели из города Свалява и местная пожарная команда, в операции задействовали четыре единицы техники.

"В 15.00 пожар был локализован, в 16.10 ликвидирован на площади 260 м²", – сообщили в пресс-службе.

Причину пожара в ГСЧС не называют.

Фото: zk.dsns.gov.ua