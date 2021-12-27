В Закарпатской области пьяный водитель сбил двоих детей, девятилетний мальчик погиб – полиция

Водитель задержан. По данным полиции, он был пьян Фото: mvs.gov.ua

О ДТП правоохранители узнали из сообщения на линию "102" и выехали на место происшествия.

"Сотрудники полиции провели все необходимые первоочередные следственные действия и установили предварительные обстоятельства аварии. Известно, что 34-летний водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на двоих малолетних пешеходов, которые стояли на правом краю проезжей части. После чего злоумышленник, не останавливаясь, продолжил движение и через 300 метров въехал в ограждение", – сообщили в полиции.

Водителя задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция статьи предполагает до 10 лет лишения свободы.

Следователи собираются объявить водителю о подозрении и просить суд о содержании фигуранта на период расследования под стражей.